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Vô địch AFF Cup là chiếc phao cứu nguy của bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đặt tham vọng rất lớn giành chức vô địch AFF Cup 2024. Trên hành trình ấy, chúng ta sẽ phải đối diện với "ngọn núi lửa" mang tên Indonesia.
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