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Vợ chồng U90 chi 3 tỷ đồng xây lăng mộ cho mình

Dư luận xôn xao câu chuyện 2 vợ chồng lớn tuổi ở làng An Bằng (Thừa Thiên Huế) chi 3 tỷ đồng tự xây lăng mộ cho mình tại khu "thành phố ma".
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