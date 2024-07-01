Video
video cùng chuyên mục

Vợ chồng sản phụ được CSGT mở đường đi sinh: "Chúng tôi quá may mắn"

Nhờ sự hỗ trợ của hai CSGT TPHCM, vợ chồng sản phụ N.T.T. đã đến Bệnh viện Từ Dũ (quận 1, TPHCM) kịp thời, đón em bé ra đời thuận lợi.
Đọc thêm : Vợ chồng sản phụ được CSGT mở đường đi sinh: "Chúng tôi quá may mắn"