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Vinicius có động thái gây sốc, nhận lương siêu khủng nếu rời Real Madrid

Theo tờ Marca, Vinicius Junior đã đàm phán với một CLB ở Saudi Arabia. Điều đó khiến cho nội bộ Real Madrid thực sự dậy sóng.
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