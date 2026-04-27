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VinFast Minio Green độ đầu tiên tại Việt Nam, chi phí hơn 150 triệu đồng

Bản độ do một garage ở TPHCM thực hiện với phong cách xe động cơ đốt trong hiệu năng cao và gắn nhiều món đồ đắt tiền.
Đọc thêm : Chi tiết bản độ VinFast Minio Green đầu tiên, chi phí hơn 150 triệu đồng