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Việt Nam vào danh sách 21 quốc gia giàu nhất châu Á

Bất ngờ với thứ hạng của Việt Nam trong danh sách 21 quốc gia và vùng lãnh thổ giàu nhất châu Á theo thống kê của Insider Monkey.
Đọc thêm : Việt Nam vào danh sách 21 quốc gia giàu nhất châu Á