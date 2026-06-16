Video
video cùng chuyên mục

Việt Nam thúc đẩy đồng thuận, tăng cường hợp tác ASEAN - Nga

(Dân trí) - Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga tại Kazan từ 16-18/6, góp phần thúc đẩy động lực mới cho quan hệ hai
Đọc thêm : Việt Nam phát huy vai trò "cầu nối", thúc đẩy động lực mới cho quan hệ ASEAN – Nga