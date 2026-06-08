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Việt Nam - Lào: Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD

Việt Nam và Lào nhất trí tăng cường kết nối hạ tầng, mở rộng hợp tác kinh tế và đưa kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2030.
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