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Việt Nam làm nên lịch sử, vô địch billiards đồng đội thế giới

Thắng Tây Ban Nha sát nút 15-14 ở loạt tie-break chung kết, Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh giúp Việt Nam lần đầu vô địch carom 3 băng đồng đội thế giới.
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