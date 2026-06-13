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Việt Nam - Hoa Kỳ: Hợp tác giải mã tư liệu, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Trung tâm Sam Johnson trao tặng Việt Nam một số tư liệu, hồ sơ hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Đọc thêm : Việt Nam - Hoa Kỳ: Hợp tác giải mã tư liệu, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ