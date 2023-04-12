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Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố với Trang Nemo

Sau thời gian điều tra bổ sung, cơ quan công tố quận 1 giữ nguyên quan điểm truy tố Trang Nemo và đồng phạm về tội Gây rối trật tự công cộng.
Đọc thêm : Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố với Trang Nemo