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Việc không cần bằng cấp, lương hơn 700 triệu đồng/năm vẫn khó tìm người

Công việc tuy không đòi hỏi ứng viên cần bằng cấp, nhưng yêu cầu đủ kiến thức, kỹ năng quan sát và tiêu chuẩn cao về độ chuyên nghiệp.
Đọc thêm : Việc không cần bằng cấp, lương hơn 700 triệu đồng/năm vẫn khó tìm người