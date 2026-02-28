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Video mảnh vỡ tên lửa Iran rơi xuống Qatar

Đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy mảnh vỡ tên lửa Iran rơi xuống Doha, Qatar khi Tehran tập kích căn cứ Mỹ để trả đũa.