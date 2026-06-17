Video
video cùng chuyên mục

Video cổ động viên Nhật Bản ở lại dọn rác thu hút hơn 44 triệu lượt xem

Đoạn video đã nhanh chóng thu hút hơn 44 triệu lượt xem và hơn 2,2 triệu lượt bày tỏ cảm xúc chỉ sau một thời gian ngắn.
Đọc thêm : Hình ảnh phòng thay đồ của đội Nhật tại World Cup khiến dân mạng ngỡ ngàng