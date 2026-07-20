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Video cho thấy chiếc điện thoại lạ được J-Hope đăng lên Instagram

J-Hope, thành viên ban nhạc BTS, đã “khoe” chiếc điện thoại Galaxy Z Fold8, dù phải đến ngày 22/7 tới đây, Samsung mới chính thức cho ra mắt sản phẩm.
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