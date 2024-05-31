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Video bé gái 10 tuổi vừa nghe giảng, vừa bế em gây xúc động

Ý chí vượt khó và sự ham học của cô bé 10 tuổi đến từ Thái Lan đã nhanh chóng lay động nhiều trái tim.
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