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Vỉa hè ở Hà Nội: Nơi thông thoáng, nơi vẫn tận dụng từng cm

Những ngày gần đây, vỉa hè Hà Nội trở nên thông thoáng, không còn cảnh hàng quán tràn lan, người dân có thể thoải mái đi bộ thay vì phải xuống lòng đường.
Đọc thêm : Vỉa hè ở Hà Nội: Chỗ thông thoáng, nơi vẫn lấn từng cen-ti-mét