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Vì sao xe bán tải lại không được di chuyển như xe con trong phố?

Cùng là ô tô, cùng chở người như xe gia đình… nhưng vì sao xe bán tải lại bị hạn chế di chuyển trong phố như xe tải?
Đọc thêm : Vì sao xe bán tải lại không được di chuyển như xe con trong phố?