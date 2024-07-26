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Vì sao VAR mất 2 tiếng mới hủy bàn thắng của Argentina?

Đằng sau quyết định hủy bàn thắng của Argentina sau gần 2 tiếng trong trận đấu với Morocco ở lượt trận mở màn môn bóng đá nam Olympic là nhiều câu chuyện bất ngờ.
Đọc thêm : Vì sao VAR mất 2 tiếng mới hủy bàn thắng của Argentina?