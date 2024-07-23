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Vì sao tỷ phú Bill Gates lại có thể ăn McDonald's miễn phí suốt đời?

Tỷ phú Bill Gates không cần trả tiền khi thưởng thức các món ăn của McDonald's. Lý do vì sao?
Đọc thêm : Vì sao tỷ phú Bill Gates lại có thể ăn McDonald's miễn phí suốt đời?