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Vì sao rất lâu rồi Mỹ Tâm chưa ra album mới?

Tại "Showbiz 8" do Dân trí thực hiện, Mỹ Tâm nhắc đến lý do vẫn chưa ra album mới sau "Tâm 9"
Đọc thêm : Vì sao rất lâu rồi Mỹ Tâm chưa ra album mới?