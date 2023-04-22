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Vì sao ông Nguyễn Quang Tuấn được tuyên án nhẹ hơn nhiều khung truy tố?

HĐXX nhận định ông Tuấn gây án trong thời điểm khó khăn, thiếu thốn về vật tư, thiết bị y tế, vì nôn nóng, thiếu hiểu biết nên vi phạm.
Đọc thêm : Vì sao ông Nguyễn Quang Tuấn được tuyên án nhẹ hơn nhiều khung truy tố?