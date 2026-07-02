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Vì sao nhiều ngôi sao World Cup 2026 thi đấu với tất rách?

Dù được nhiều cầu thủ tin rằng giúp giảm áp lực lên bắp chân, các chuyên gia y học thể thao lại đưa ra quan điểm hoàn toàn khác.
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