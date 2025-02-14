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Vì sao người phụ nữ bịa chuyện bị móc túi ở Bệnh viện Nhi Đồng 2?

Người phụ nữ khai đã đánh rơi 9,5 triệu đồng nên bịa ra chuyện bị kẻ gian móc túi để nhận được sự thương cảm của mọi người xung quanh.
Đọc thêm : Vì sao người phụ nữ bịa chuyện bị móc túi ở Bệnh viện Nhi Đồng 2?