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Vì sao người dân rất dễ “đu đỉnh” vàng?

Chuyên gia tài chính Trần Trọng Đức chỉ ra một số “lỗi tâm lý” khi mua vàng ở vùng giá cao.
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