Video
video cùng chuyên mục

Vì sao Messi và C.Ronaldo cùng bị gạch tên khỏi đội tuyển quốc gia?

Không hẹn mà gặp, cả Messi và C.Ronaldo đều không có tên trong danh sách tập trung đội tuyển quốc gia trong đợt FIFA Days tháng 3.
Đọc thêm : Vì sao Messi và C.Ronaldo cùng bị gạch tên khỏi đội tuyển quốc gia?