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Vì sao đội tuyển Đức đồng loạt che miệng khi chụp ảnh?

Trước trận đấu với Nhật Bản, cầu thủ Đức đồng loạt che miệng khi chụp ảnh. Các cổ động viên cho rằng yếu tố tâm lý khiến đội tuyển Đức để thua Nhật Bản trên sân Khalifa.
Đọc thêm : Vì sao đội tuyển Đức đồng loạt che miệng khi chụp ảnh?