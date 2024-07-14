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Vì sao Cristiano Ronaldo mặc áo thi đấu số 7?

Siêu sao người Bồ Đào Nha đã gắn liền với số 7 mang tính biểu tượng khi anh tham gia thi đấu cho cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.
Đọc thêm : Vì sao Cristiano Ronaldo mặc áo thi đấu số 7?