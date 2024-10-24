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Vì sao cơn bão số 6 lại có tên "thuần Việt" là Trà Mi?

Vì sao cơn bão số 6 sắp đổ bộ vào biển Đông lại có tên gọi là Trà Mi? Cái tên này có phải do Việt Nam đặt hay không mà lại được cộng đồng quốc tế chấp thuận?
Đọc thêm : Vì sao cơn bão số 6 lại có tên "thuần Việt" là Trà Mi?