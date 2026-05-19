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Vì sao chuột Apple phải lật ngửa mới sạc được?

Magic Mouse là một trong những thiết bị gây tranh cãi nhất của Apple suốt nhiều năm. Thiết kế cổng sạc ở mặt dưới khiến không ít người dùng thấy khó hiểu và liên tục bàn tán.
Đọc thêm : Vì sao chuột Apple phải lật ngửa mới sạc được?