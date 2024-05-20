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Vì sao 4 cầu thủ Man City không được nhận huy chương vô địch?

Man City đã giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh nhưng 4 cầu thủ của đội bóng không đủ điều kiện nhận huy chương.
Đọc thêm : Vì sao 4 cầu thủ Man City không được nhận huy chương vô địch?