Video
video cùng chuyên mục

VFF thừa nhận trọng tài sai khi từ chối 11m cho Xuân Son, sắp ra án kỷ luật

Ban trọng tài của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thừa nhận trọng tài Nguyễn Trung Kiên đã sai sót khi từ chối quả phạt đền của Xuân Son.
Đọc thêm : VFF thừa nhận trọng tài sai khi từ chối 11m cho Xuân Son, sắp ra án kỷ luật