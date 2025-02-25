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VFF chi trả chi phí điều trị chấn thương cho Nguyễn Xuân Son

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tiết lộ chi trả toàn bộ chi phí điều trị chấn thương cho hai tuyển thủ Nguyễn Xuân Son và Hồ Tấn Tài.
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