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Vé xem U23 Việt Nam đá giải U23 châu Á rẻ bằng… hai bát phở

Chủ nhà Qatar đã mở bán vé theo dõi các trận đấu ở giải U23 châu Á 2024. Khán giả chỉ mất 15 riyal Qatar (tương đương với 100.000 đồng) là có thể sở hữu tấm vé.
Đọc thêm : Vé xem U23 Việt Nam đá giải U23 châu Á rẻ bằng… hai bát phở