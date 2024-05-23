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Vé trận đội tuyển Việt Nam - Philippines cao nhất là 600.000 đồng

Chiều 23/5, VFF công bố mức giá vé trận đội tuyển Việt Nam - Philippines thuộc khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 6/6 tới.
Đọc thêm : Vé trận đội tuyển Việt Nam - Philippines cao nhất là 600.000 đồng