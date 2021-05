Vẻ đẹp ngôi làng cổ tích mang tên Hobbiton

(Dân trí) - Được xây dựng để phục vụ cho tác phẩm điện ảnh nổi tiếng Lord Of The Rings (Chúa tể của những chiếc nhẫn), ngôi làng của người tí hon Hobbiton là điểm dừng chân tưởng tuyệt vời mà bạn không nên bỏ qua khi đến New Zealand.