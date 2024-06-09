Lữ Thị Phương, Nguyễn Lan Vy, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Ngân Hà và Đinh Thị Huyền Trang đều nổi tiếng nhờ có gương mặt xinh xắn, vóc dáng chuẩn như người mẫu.