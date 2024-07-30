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VĐV Trung Quốc than trời vì đói ăn, cơm thiếu thịt tại Olympic Paris 2024

Nhiều vận động viên (VĐV) đã than trời vì tình trạng đói ăn. Những phần ăn của Ban tổ chức Olympic cung cấp khá lèo tèo và thiếu thịt.
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