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VĐV Timor Leste cầm cờ Việt Nam ở sân Mỹ Đình: "Tôi vẫn chưa có bạn gái"

"Tôi rất yêu Việt Nam. Trong dịp gần nhất, tôi sẽ đến đất nước mà bản thân lỡ đem lòng nhớ nhung này", Felisberto de Deus chia sẻ.
Đọc thêm : VĐV Timor Leste cầm cờ Việt Nam ở sân Mỹ Đình: "Tôi vẫn chưa có bạn gái"