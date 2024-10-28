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VĐV lập kỷ lục Việt Nam khi chạy bán marathon suốt 480 ngày

Vận động viên Đào Bá Tuân đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng kỷ lục chạy bán marathon (21,0975km) mỗi ngày trong suốt 480 ngày liên tục.
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