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VĐV "hy sinh" bỏ một đốt ngón tay để tham dự Olympic

Tuyển thủ khúc côn cầu Australia, Matt Dawson, đã đưa ra quyết định táo bạo khi cắt một đốt ngón tay để kịp tham dự Olympic 2024.
Đọc thêm : VĐV "hy sinh" bỏ một đốt ngón tay để tham dự Olympic