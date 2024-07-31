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VĐV bóng rổ người Pháp cao 2,24m tạo cơn sốt ở Olympic

VĐV bóng rổ người Pháp, Victor Wembanyama, đã gây sốt ở Olympic 2024 khi sở hữu chiều cao lên tới 2,24m. Anh giống như người khổng lồ khi đứng cạnh cầu thủ của Nhật Bản.
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