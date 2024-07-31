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VĐV Australia suýt chết đuối trong phần thi lướt sóng ở Olympic

Vận động viên lướt sóng người Australia, Jack Robinson thừa nhận đã suýt chết đuối khi dự thi nội dung lướt ván ngắn dành cho nam ở Olympic Paris 2024.
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