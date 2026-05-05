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Váy tự thổi bong bóng của “công chúa tuyết” Eileen Gu

Vận động viên trượt tuyết Eileen Gu diện bộ váy ngắn có thiết kế tự tỏa bong bóng tạo hiệu ứng thị giác tại Met Gala 2026.
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