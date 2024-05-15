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VAR xử lý khó hiểu, công nhận bàn thắng tranh cãi của Man City

Công nghệ VAR đã nhận nhiều sự chỉ trích sau trận đấu giữa Man City và Tottenham khi xử lý khó hiểu ở tình huống dẫn tới bàn thắng mở tỷ số của Haaland.
Đọc thêm : VAR xử lý khó hiểu, công nhận bàn thắng tranh cãi của Man City