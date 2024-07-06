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VAR lần đầu tiên xuất hiện tại giải đấu số 1 Đông Nam Á

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) thông báo ASEAN Championship (tên cũ là AFF Cup) năm nay sẽ áp dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR).
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