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Vào nơi duy nhất Việt Nam có hơn 1.000.000 hiện vật của các nhà khoa học

Hơn 1 triệu tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ giữa núi đồi Cao Phong, từ những cuốn sổ tay ố màu, bản thảo viết tay đến kỷ vật đời thường.
Đọc thêm : Vào nơi duy nhất có hơn 1 triệu hiện vật của các nhà khoa học Việt Nam