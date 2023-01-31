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Văn Toàn chia sẻ về lần đầu khoác áo một đội bóng Hàn Quốc

Cựu tiền đạo của CLB HA Gia Lai đã có những chia sẻ về lần đầu xuất ngoại, lần đầu anh khoác áo đội bóng Hàn Quốc Seoul E-Land.
Đọc thêm : Văn Toàn chia sẻ về lần đầu khoác áo một đội bóng Hàn Quốc