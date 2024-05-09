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Vận động viên TDDC trẻ quốc gia Nguyễn Minh Triết không qua khỏi

Vận động viên thể dục dụng cụ Nguyễn Minh Triết qua đời sau nhiều tháng chữa trị tại bệnh viện do gặp chấn thương nặng trong lúc tập luyện.
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