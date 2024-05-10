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Vali chứa nhiều vàng, kim cương bị bỏ quên tại sân bay Nội Bài

Một chiếc vali bị bỏ quên tại nhà ga hành khách T2 Nội Bài; bên trong chứa nhiều nữ trang bằng vàng, bạc, kim cương với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.
Đọc thêm : Vali chứa nhiều vàng, kim cương bị bỏ quên tại sân bay Nội Bài